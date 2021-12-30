Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
30.12.2021 - 16:14 | Son Güncelleme: 30.12.2021 - 16:16
Türkiye Gazetesi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
815263 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/815263.aspx
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