Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Uşak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (bakınız: https://personel.usak.edu.tr/menu/4303) hükümleri doğrultusunda; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Uşak Üniversitesi öğretim üyesi alacak
31.12.2021 - 17:03 | Son Güncelleme: 31.12.2021 - 17:05
Türkiye Gazetesi
Uşak Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
815385 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/815385.aspx
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