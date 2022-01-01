Türkiye Gazetesi

Mahmut ÖZAY

Öğretmen alımında mülakat tartışması sürüyor. Sosyal medyada günlerdir adaylar ''Mülakata hayır'' diyerek tepkilerini gösteriyor.

Öğretmenler, KPSS'de aldıkları yüksek puanlara rağmen mülakatlarda düşük not verilerek elendiklerini ifade ediyorlardı. Edindiğimiz bilgilere göre, yazılı sınavda yüksek not alanların yüzde 97’sinin mülakatları geçtiği öğrenildi. Bu rakamın ise önceki yıllara kıyasla daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Yüksek puan alıp mülakatlarda elenenlerin sayısının ise yüzde 3 olduğu belirlendi. Bunların alınmamasının nedeni ise geniş olan mülakat heyetinin söz konusu kişilerin kendilerini ifade etmede sıkıntı yaşadığını, sınıfı yönetme ve öğretmenlik için yeterli şartları yerine getirmediği için elendikleri öğrenildi.

SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALARI REDDEDİYORLAR

Heyet, sosyal medyada yayılan mülakat esnasında adayların yüzlerine bakılmadığı, cevapların dinlenilmediği ve gelişigüzel soruların sorulduğu iddialarını ise kesin bir dille reddediyor. Hukuk ilkeleri çerçevesinde görevlerini sonuna kadar yaptıklarını ifade ediyorlar.

Millî Eğitim Bakanlığı da "Tüm sınav merkezlerinde adaylara yöneltilen sorular eş değer nitelikte olup merkezi olarak hazırlanmaktadır. Sözlü sınavlar, mevzuat çerçevesinde objektif olarak yapılmakta herhangi bir öğretmen adayına yönelik adaletsiz bir uygulama içinde bulunulması söz konusu değildir" dedi.

İTİRAZ PATLAMASI BEKLENİYOR

Mülakatta elendiğini ifade eden öğretmen adayları için yargı yolu da açık. Ancak bunun öncesinde ise itiraz süreci var. Adayların sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itiraz takvimi pazartesi günü başlıyor, son tarih ise 7 Ocak... Sonuçlar 14 Ocak 2022'de açıklanacak.

Adaylar sınava girdiği yerdeki il millî eğitim müdürlüğüne itirazda bulunmaları gerekir. Bu arada itiraz sonuçları sonrası, yaşanan süreç Kamu Denetçiliği Kurumuna da aktarılabilir. Haklarının ihlal edildiğini ifade eden adaylar ise sosyal medya gruplarından aralarında peş peşe itiraz dilekçelerini paylaşmaya başladı. İtirazlarda önceki atamalara kıyasla bir patlamanın yaşanması öngörülüyor.

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