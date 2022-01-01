Mahmut ÖZAY
Öğretmenlik Meslek Kanunu hazırlıkları ve 7 yıl aranın ardından Millî Eğitim Şûrasının düzenlenmesi eğitimin bu yılki önemli konuları arasında yer aldı. İşte eğitimin 2021'i...
- Millî Eğitim Bakanlığına Prof. Dr. Mahmut Özer atandı. Özer, görevini 6 Ağustos'ta Ziya Selçuk'tan devraldı.
- Ülke genelinde tüm kademe ve sınıf seviyelerindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonun üzerinde öğretmen, salgın öncesinde olduğu gibi 6 Eylül itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitime başladı.
- Tavsiye kararları almak üzere 7 yıl aranın ardından 20. Millî Eğitim Şurası toplandı.
- Bakanlık tarafından 19 bin 958'i sözleşmeli öğretmen olmak üzere 21 bin 407 öğretmenin ilk ataması yapıldı, 260 sözleşmeli fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli istihdam edildi.
- Mesleki eğitim stajına devlet katkısını da içeren değişiklik yürürlüğe girdi.
- Ortaokullarda iki kademede seçmeli "çevre eğitimi" dersinin, gelecek yıldan itibaren üç kademede, "çevre eğitimi ve iklim değişikliği" adı altında uygulanmasına karar verildi.
- Yeni atanan öğretmenlerin 3 aylık bir eğitim programından geçirilmesine ilişkin karar alındı.
- Bakanlığın öncelikli hedefleri arasında 5 yaş okullaşma oranını yüzde 100'e çıkarmak bulunuyor. Bu kapsamda, 5 bin yeni ana sınıfında 87 bin yeni öğrenci eğitim almaya başladı ve 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 78'den yüzde 85'e çıktı.
- Tüm eğitim kademelerinde yardımcı kaynaklar ve destekleyici eğitim materyalleri, kasım ayından itibaren ücretsiz dağıtılmaya başladı.
- YÖK ile MEB arasında imzalanan "Eğitimde İşbirliği Protokolü" kapsamında güncellenen "Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar" belli oldu.
- Bursa'da iki meslek lisesinin iş birliğiyle, 15 dakikada sonuç veren Covid-19 antijen test kitinin düşük maliyetle üretildiği açıklandı.
- Özel eğitim meslek okullarını bitirenlerin, YKS’ye girmesine imkân sağlayan düzenlemenin kapsamı genişletildi.
- Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi TBMM'ye sunuldu.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Omicron vakalarının artmasına ilişkin, "Şu an itibarıyla yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil" dedi.
Uzaktan eğitim çocuklarda depresyona yol açıyor Kanada’da yapılan bir araştırma, sınıflarda eğitim görmek yerine uzaktan online yapılan eğitimin çocuklarda depresyon ve anksiyete riskini artırdığını ortaya koydu.