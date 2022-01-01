Türkiye Gazetesi

Mahmut ÖZAY

Mesleki eğitimde önemli adımlar atılmaya devam ediliyor. Mesleki eğitim merkezlerine devam eden mezunların, 4 yıllık eğitim aldıkları işletmedeki istihdam oranı yüzde 75'e ulaştı. Edindiğimiz bilgiye göre mesleki eğitim merkezlerinde hâlihazırda 160 bin kişi bulunuyor. Yapılan yeni protokolle 25 bin öğrencinin daha bu pastaya dâhil edilmesi bekleniyor.

YAŞ SINIRLAMASI YOK

Bu merkezlerin en önemli avantajlarından biri yaş sınırlaması yok. 160 bin içinde en fazla 14-18 yaş aralığında kayıtlı öğrenci var. Bunu 19-22 yaş grubu takip ediyor. 23-26 yaş ve 27-30 yaş arasındaki öğrenci grubunda sayı azalırken 30 yaş ve üzeri gruptaki oranlar tekrar artışa geçti. Bu rakamlardan hareketle potansiyel iş gücünün ekonomiye katma değer olarak yansıdığı ve ortaokuldan mezun olan öğrencinin tercih yelpazesinde mesleki eğitimin olduğu göze çarpıyor.

Rakamlarda öne çıkan bir diğer ayrıntı ise genç yetişkinler ve yetişkinlerin mesleki eğitime yöneldiği ve bu yaş grubundaki işsizlik oranına istihdamlar yoluyla olumlu yönde katkı sağladığı... Millî Eğitim Bakanlığı, genç işsizlik oranını düşürmek için bu merkezleri en önemli enstrüman olarak kullanma arayışında ve bunun neticesinde sektöre dinamizm kazandırmak istiyor. Bu atılımlar sahada karşılığını bulmaya da başladı. 2018 yılında Türkiye'deki 3 bin 574 mesleki teknik Anadolu lisesindeki üretim kapasitesi 217 milyon idi. 2021'de ise rakamlarda rekor üstüne rekor kırıldı. Üretim kapasitesi 900 milyona çıktı.

Bakanlığın 2021'de patent hedefi ise 753 üründü. Bu süre içinde 1.532 patent, faydalı model, marka ve tasarım tescili alındı. Açıklananın ötesine geçildi.

Meslek liseliye yarım asgari ücret Ülkemizde mesleki eğitim yeniden şekilleniyor. 81 ilin tamamında sektörlerle çok güçlü iş birlikleri kurulmaya başlandı. Türkiye'nin 251 organize sanayi bölgesinin tamamında mesleki eğitim merkezleri sözü yerine getirildi. TBMM’de yapılan son değişiklikle öğrencilerin her ay aldıkları asgari ücretin üçte biri oranındaki maaşın tamamını devlet ödeyecek. Ayrıca üçüncü yılında kalfa olan öğrenciler asgari ücretin yarısı kadar ücret alacak.

'Okul terk'e çözüm: Mesleki eğitimde örnek proje Eğitimlerini farklı sebepten tamamlayamayan öğrenciler, Mesleki Eğitim Merkezi programı sayesinde yarım kalan hikâyelerini tamamlayıp belgelerini alıyor. Gerek genç işsizliğin azaltılması, gerekse sektörün talep ettiği ara eleman ihtiyacının karşılanması açısından programa yoğun talep var.