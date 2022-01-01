Türkiye Gazetesi

Mahmut ÖZAY

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, okul öncesi okullaşma oranı düşük bölgeler ile dezavantajlı yerleşim bölgelerine yeni okul öncesi kurumların yapılmasına öncelik verilmesi gerektiğini belirtti.

Yalçın, Eğitim-Bir-Sen tarafından hazırlanan "Eğitime Bakış: 2021 İzleme ve Değerlendirme" raporuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, eğitim sisteminin kalitesini artırmanın önündeki engelleri en aza indirmek ve daha nitelikli eğitim sistemi tesis etmek amacıyla üzerlerine düşen görevi yaptıklarını ve veri temelli politika önerileri geliştirdiklerini anlattı.

Yalçın, okul öncesi eğitime erişim ve katılımın önünde bir engel olarak duran okul öncesinde alınan ücretin kaldırılmasını istedi.

Kadıköy’de okul müdür iki öğrenciye şiddet uyguladı Kadıköy’de bir ilkokulun müdürünün iki öğrenciye şiddet uyguladığı anlar sosyal medyada büyük tepki uyandırdı.

16 yaşındaki kız öğrenci silahla okuluna gidip hayatına son verdi Diyarbakır'da 16 yaşında olduğu öğrenilen kız çocuğu, okuduğu liseye silahla giderek yaşamına son verdi.