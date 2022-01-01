Türkiye Gazetesi

Mahmut ÖZAY

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Arapça Mütercim ve Tercümanlık Bölümü tarafından "Dünya Arapça Günü Etkinliği" düzenlendi. KTO kampüsünde gerçekleştirilen etkinliğe, KTO Karatay Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Çelik, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda misafir katıldı.

"DÜNYANIN ÖNDE GELEN DİLLERİNDEN"

Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Mehmet Çelik, Arapçanın dünyadaki yeri ve önemine vurgu yaparak “Arapça, günümüz itibariyle sadece dini terminolojide değil; sanat, kültür, edebiyat, medya gibi pek çok alanda dünyanın önde gelen dillerinden biridir. Tüm lehçeleri ile birlikte 22’den fazla ülkede 420 milyonu aşkın konuşanı olduğu tahmin edilmektedir. Arapça Müslüman ülkelerin aynı zamanda müşterek dilidir” dedi.

e-Devlet'ten bir güncelleme daha! Arapça da eklendi Adalet Bakanlığının e-Devlet üzerinden farklı dillerde sabıka kaydı verilmesi uygulamasına Arapçanın da eklenmesiyle 19 ayrı dilde sabıka kaydı alınabiliyor.