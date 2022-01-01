Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'e göre öğretim elemanı alınacaktır.
Siirt Üniversitesi araştırma ve öğretim görevlisi alıyor
01.01.2022 - 16:58 | Son Güncelleme: 01.01.2022 - 17:08
Türkiye Gazetesi
Siirt Üniversitesi araştırma ve öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim görevlisi,
815490 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/815490.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER