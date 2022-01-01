Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere giriş sınavı yapılmak suretiyle aşağıdaki tabloda görev yeri ve kontenjanı belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel istihdam edilecektir.
Hazine ve Maliye Bakanlığı sözleşmeli personel alıyor
01.01.2022 - 17:06 | Son Güncelleme: 01.01.2022 - 17:07
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanlığı sözleşmeli personel alacağını duyurdu.
Etiketler : eleman alımı,
815493 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/815493.aspx
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