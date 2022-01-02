Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümlerine göre; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Erzurum Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
02.01.2022 - 16:56 | Son Güncelleme: 02.01.2022 - 17:01
Türkiye Gazetesi
Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
815572 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/815572.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER