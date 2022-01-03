Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu  hükümlerine  göre  tam  zamanlı  Öğretim  Üyesi  alınacaktır.  Profesör,  Doçent  ve  Dr.  Öğr.  Üyesi  kadrosuna  başvuracakların  İstanbul  Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması gerekmektedir

İLAN DETAYINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN