Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Marmara Üniversitesi öğretim üyesi alacak
04.01.2022 - 17:09 | Son Güncelleme: 04.01.2022 - 17:11
Türkiye Gazetesi
Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
815851 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/815851.aspx
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