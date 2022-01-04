Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Bingöl Üniversitesi öğretim üyesi alacak
04.01.2022 - 17:13 | Son Güncelleme: 04.01.2022 - 17:14
Türkiye Gazetesi
Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
815852 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/815852.aspx
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