Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacaktır.
İstanbul Medipol Üniversitesi 18 öğretim üyesi alıyor
06.01.2022 - 16:28 | Son Güncelleme: 06.01.2022 - 16:29
Türkiye Gazetesi
İstanbul Medipol Üniversitesi 18 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim görevlisi,
816100 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/816100.aspx
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