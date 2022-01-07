Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun'un ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi üyesi alacak
07.01.2022 - 17:16 | Son Güncelleme: 07.01.2022 - 17:19
Türkiye Gazetesi
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörlüğü, 2 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
816216 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/816216.aspx
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