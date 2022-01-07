Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Muş Alparslan Üniversitesi öğretim üyesi alacak
07.01.2022 - 17:20 | Son Güncelleme: 07.01.2022 - 17:24
Türkiye Gazetesi
Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü, 50 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
816217 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/816217.aspx
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