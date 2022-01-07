Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunun  4’üncü  maddesinin  (B)  fıkrasına  göre  istihdam  edilmek  ve  giderleri  Özel  Bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek  2’nci  maddesinin  (b)  fıkrasına  göre; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.

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