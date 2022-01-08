Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi alacak
08.01.2022 - 17:03 | Son Güncelleme: 08.01.2022 - 17:06
Türkiye Gazetesi
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
816326 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/816326.aspx
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