Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY | İSTANBUL

Özel okulların 2022-2023 eğitim-öğretim yılına ilişkin kayıtları açıldı. Herkesin dilinde ise son günlerde ücret zamları var. Rakamlar havada uçuşuyor. Genel kabul görmüş oran yüzde 30-35’in konuşulduğu sektörde zam oranındaki tavan fiyat için ise gözler Bakanlık’tan gelecek açıklamalarda. Tartışmaların sürdüğü ortamda Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Zafer Öztürk ile konuştuk. “Herkesin kendi üzerine düşen özveriyi göstermesi gereken bir dönemdeyiz. Okullarımız da bu özveriyi gösteriyorlar” diyen Öztürk “KDV kalıcı olarak yüzde 1 olmalıdır” ifadelerini kullandı. “Özel okullar için daha destekleyici bir vergi düzenlemesi şart” vurgusu yapan Zafer Öztürk’ün sorularımıza verdiği cevaplar şöyle:

> KDV indirimi olmazsa özel okullarda yeni dönemde peş peşe kapanmalar görür müyüz?

Ülkemizde, mal ve hizmet alanında, değişik limitlerde uygulanan KDV, özel okullarda yüzde 8 olarak uygulanmaktadır. Pandemi sürecinde kısa bir süre yüzde 1’e düşürülmesi, çocuğu özel okulda öğrenim gören velilerimize mali destek olmuştur. Çünkü okul muhasebeleri velilerden yüzde 7 oranında daha az ücret talep ettiler. Özel okulda çocuğunu okutan velinin ödemiş olduğu KDV miktarının az veya çok olması, okulun ilan ettiği eğitim ücretiyle doğrudan ilgili bir ödeme olmadığı için okulların kapanmasına sebep olacak bir unsur olduğunu söylemek abartılı bir ifade olur. Ancak KDV’nin yüzde 8 olması, veliyi mali yönden etkilediği için daha çok sayıdaki velinin özel okulu tercih etmesinde olumsuz bir etki oluşturur.

> ‘KDV indirimi okula veriliyor’ algısına ne demek istersiniz? Siz mi alıyorsunuz o paraları?

Katma değer vergisi (KDV), adından da anlaşılacağı gibi devlet bütçesine verilen bir vergidir. Bu vergiyi özel okulların aldığını söylemenin konu bilmemekten kaynaklanmış olacağını düşünüyorum. Bu tür bir algı oluşturmaya çalışmanın ise iyi niyet taşımadığı kuşkusuzdur. Uygulama gereğince veliden alınan KDV, Maliye Bakanlığımızın belirlediği usul ve esasa dâhilinde Maliye Bakanlığının ilgili birimlerine teslim edilmektedir.

> Özel okullar için tehlike çanları çalıyor mu? Gidişat nasıl?

Özel okulların vermiş olduğu kaliteli eğitim ve geleceğimizin garantisi olan çocuklarımıza sağladığı kazanımların önemi anlaşıldıkça velilerin özel okullara yönelmesi daha da güçlenecektir. Tabii ki eğitim maliyeti yüksek bir hizmet alanıdır. Resmî veya özel öğretim kurumlarındaki eğitim hizmetlerinin yürütülmesi ülke ve dolayısıyla velilerimizin ekonomik gücüyle de ilgilidir. Bu bağlamda okullarımız ücret ilanlarında velilerimizin ödeme gücünü mutlaka göz önünde bulundurur ve bütçelerini de hassasiyetle hazırlarlar.

Ancak pandemi ve buna bağlı olarak gelişen ekonomik dalgalanmalar, son iki yılda özel okulların öğrenci kaybına uğramasına ve ardından da kapanmasına sebep olmuştur. Bu yüzden binlerce öğretmenin de işinden olduğu malumdur.

> Bu tabloyu değiştirmek için devlet ne tür adımlar atmalı?

Özel okullarda yaşanan ve ileride yaşanabilecek öğrenci kaybı ve okul kapanmaları şeklindeki olumsuz gelişmelerin, sadece özel okul alanında hizmet veren girişimcileri değil, aynı zamanda bu kurumlarda hizmet veren çok sayıdaki personelin işsiz kalmasına da yol açar. Bu bakımdan Bakanlığımızın son verdiği, “özel okul velilerine eğitim desteği” uygulamasının tekrar yürürlüğe konulması isabetli olacaktır. Velilerimizin %7 daha az ücret ödemesi için KDV, kalıcı olarak %1 olmalıdır. Ayrıca özel okullar için daha destekleyici bir vergi düzenlemesi yapılması ve özel okulların belirli bir planlama dâhilinde açılması için mevzuat değişikliğine gidilmesi yararlı olacaktır.

> ’Özel okullar ücretlerine zam yaparken öğretmenlerini unutuyor’ diyenlere ne söylemek istersiniz?

Özel okullardaki her türlü iş ve işlemler, öğretmen ve personel çalışmaları Bakanlık tarafından yayınlanan mevzuat kuralları kapsamında gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla her özel okul imkânları dâhilinde öğretmenleriyle Bakanlık’ça hazırlanmış olan “Sözleşme” formatına uygun anlaşma yapmak durumundadır. Öğretmenine hak ettiği ücreti ödemekte de tereddüt etmeyeceğine inanıyorum. Özel okulların sınırsız olanaklara sahip kurumlar olmadığı da malumdur. Her özel okul, başarıyı yakalama şansının, birlikte çalıştığı yönetici ve öğretmenlerin başarılarıyla doğru orantılı olduğunu bilir. Bu bakımdan ücret artışlarında öğretmenlerin unutulduğu ifadesini bir tatlı espri olarak değerlendiriyorum.

OKUL ÜCRETLERİ NASIL HESAPLANIR?

Okul ücretleri hesaplanırken Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) toplanıp ikiye bölünür, çıkan rakamın üzerine en fazla yüzde 5 oranında artış yapılabilir.

Özel okul hayali tefeci ağına düşürdü Oğlunu özel okulda okutmak isteyen bir devlet memuru, tefeciden aldığı 15 bin lirayı ödeyemeyince borç katlanarak 100 bin liraya çıktı. Çaresiz baba ölümle tehdit edilirken o çete Adana Emniyet'i tarafından çökertildi.

Özel okulların ücret iadesine ilişkin emsal karar Ankara’da tüketici hakem heyeti emsal bir karara imza atarak yönergelerini ve online eğitimlerini yerine getiren özel okulların ücret iadesine gerek olmadığına karar verdi.