Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları  Kanunu’nun  4.  maddesinin  (B)  fıkrasına  göre  06.06.1978  tarihli  ve  7/15754  sayılı Kararnameye  ekli  28/06/2007  tarihli  ve  26566  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanan  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. maddesinin  (b)  fıkrasına  göre  KPSS  (B)  grubu  puan  sıralaması  esas  alınmak  suretiyle  aşağıda belirtilen   pozisyonlarda   toplam   107   (yüz   yedi)   adet   (özel   bütçeden)   sözleşmeli   personel alınacak.

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