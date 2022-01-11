Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2, ek 5 inci maddelerine göre, aşağıda belirtilen unvan ve sayıda sözleşmeli personel pozisyonu için sözlü sınav ile sözleşmeli personel alınacak.
4 bin 175 sözleşmeli personel istihdam edilecek
11.01.2022 - 18:59 | Son Güncelleme: 11.01.2022 - 19:09
Türkiye Gazetesi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel istihdam edecek.
Etiketler : muş alparslan üniversitesi,
816639 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/816639.aspx
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