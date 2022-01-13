Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi alıyor
13.01.2022 - 16:57 | Son Güncelleme: 13.01.2022 - 17:00
Türkiye Gazetesi
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi alacak.
Etiketler : öğretim görevlisi,
816852 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/816852.aspx
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