Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Sermaye Piyasası Kurulu’nda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 17 Memur, Teknik Hizmetler sınıfında bulunan 2 Teknisyen ile Yardımcı Hizmetler sınıfında bulunan 2 Aşçı ve 8 Hizmetli kadrosuna başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır.
Sermaye Piyasa Kurulu 29 personel alıyor
13.01.2022 - 17:01 | Son Güncelleme: 13.01.2022 - 17:03
Türkiye Gazetesi
Sermaye Piyasa Kurulu 29 personel alacağını duyurdu.
Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Sermaye Piyasası Kurulu’nda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 17 Memur, Teknik Hizmetler sınıfında bulunan 2 Teknisyen ile Yardımcı Hizmetler sınıfında bulunan 2 Aşçı ve 8 Hizmetli kadrosuna başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır.
Etiketler : eleman alımı,
816853 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/816853.aspx
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