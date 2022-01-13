Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu”nun 4. maddesinin B fıkrasına göre, 2020 KPSS ve 2018 - 2020 EKPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 116 (yüz on altı) adet sözleşmeli personel alınacaktır.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 116 sözleşmeli personel alıyor
13.01.2022 - 17:05 | Son Güncelleme: 13.01.2022 - 17:07
Türkiye Gazetesi
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 116 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.
Etiketler : eleman alımı,
816854 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/816854.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER