Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Son dönemde tartışılan konuların başında yer alan özel okul fiyatları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan noktayı koydu. Özel okullar, gelecek yılki eğitim öğretim ücretlerini ara sınıflardaki öğrenciler için en fazla yüzde 36 oranında artırabilecek. Bu oran sadece eğitim ücretini kapsıyor, diğer giderler için ise mayısın ayının sonuna kadar yeni bir rakam ortaya çıkıyor. Özel Okul Velileri Platformu "Kitap, kırtasiye malzemeleri gibi materyaller makul şekilde fiyatlandırılmalı. Bazı okullar bunu zorunlu hâle getiriyor. Bu uygulamaya son verilmeli" diyor. Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Zafer Öztürk ise "Okullarımız ücret ilanlarında velilerimizin ödeme gücünü mutlaka göz önünde bulundurur ve bütçelerini de hassasiyetle hazırlarlar" vurgusu yapıyor.

Bu tartışmalar sürerken şimdi gözler bu konudaki gelecek yıl yapılacak uygulamalara çevrildi. Özel okullarda gelecek yıl yapılabilecek ücret artışlarına ilişkin mevzuattaki merak edilenler ise şöyle:

ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 53. maddesi özel okulların ücretlerini düzenleyen hükümlerden oluşuyor. Buna göre, kurumlar, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 12'nci ve 13'üncü maddesinde yer alan hükümlere uygun olarak öğrenci ve kursiyer ücretlerini, veli veya kursiyerlerle yapacakları Bakanlıkça belirlenerek Genel Müdürlük internet sayfasında yayımlanan özel sözleşmelerinde, verecekleri eğitim ve öğretim imkânlarına, gelişmelerine imkân verecek yatırım ve hizmetler ile diğer işletme giderlerine göre tespit ediyor.

NE ZAMAN İLAN EDİLİYOR

Mevzuata göre özel okullar, öğrenci veya kursiyerlerden yemek, kah-valtı, servis, pansiyon, yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt ve benzeri hizmetler karşılığında alacakları ücretleri mayıs ayının sonuna kadar ayrıca tespit ediyor. Bu hizmetlerden talep eden veliler faydalanıyor.

ZAMMI GEÇMEK MÜMKÜN MÜ

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde bu konuya da açıklık getiriliyor. Bu konuda özel okullar, ücret ilanlarını, Millî Eğitim Bakanlığının Bilişim Sistemleri (MEBBİS) programına işleyerek alınan çıktının bir örneğinin süresi içinde doğrudan bağlı bulundukları millî eğitim müdürlüğüne veriyor ve belirtilen süre sonuna kadar kurumda velilerin görebilecekleri bir yere asıyor. Dolayısıyla, özel okullar yüzde 36 dolayında belirlenen ücret artışının üzerinde bir artış yapamayacak. Mayıs ayından sonra açılan kurumlar ise bu işlemi kurum açma izni aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde yapıyor. Kurumlar ilan ettikleri ücretlerin altında bir ücretle de kayıt yapabiliyor ancak ilan edilen ücretin üzerinde ücret talep edemiyorlar. Süresi içinde ücret ilanı yapmayan kurumlar bir önceki yılın ücretini alıyor.

Özel okullar vergi düzenlemesi istiyor ‘Özel okullarda zam ne kadar olacak’ tartışması sürüyor, gözler Bakanlık’tan gelecek açıklamalarda... “Herkesin üzerine düşen özveriyi göstermesi gereken bir dönemdeyiz” diyen Zafer Öztürk “Özel okullar için daha destekleyici bir vergi düzenlemesi yapılmalı ve özel okulların belirli bir planlama dâhilinde açılması için mevzuat değişikliğine gidilmeli” ifadelerini kullandı.

