Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Mesleki eğitimde paradigmanın nasıl değiştiğinin en somut örneğinin yaşandığını belirten Özer "Son zamanlarda mesleki teknik eğitimde yaptığımız paradigma değişimindeki en büyük kırılma noktası, işverenlerin mesleki ve teknik eğitimin tüm süreçlerine katılması. Artık mesleki ve teknik eğitimde, sektör temsilcileriyle müfredatı oluşturuyoruz. Birlikte güncelleme yapıyoruz. Öğrencilerin işletmedeki beceri eğitimlerini sektör temsilcileriyle planlıyoruz" diye konuştu. Özer, mesleki teknik öğretmenlerinin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimlerini sektörle birlikte planladıklarını, sektör temsilcilerinden de sadece istihdam beklediklerini vurguladı.

Mesleki eğitimde üretim kapasitesi 900 milyona çıktı 2018 yılında Türkiye'deki mesleki teknik anadolu liselerindeki üretim kapasitesi 217 milyon idi. 2021'de ise rakamlarda rekor üstüne rekor kırıldı, üretim kapasitesi 900 milyona çıktı.

'Okul terk'e çözüm: Mesleki eğitimde örnek proje Eğitimlerini farklı sebepten tamamlayamayan öğrenciler, Mesleki Eğitim Merkezi programı sayesinde yarım kalan hikâyelerini tamamlayıp belgelerini alıyor. Gerek genç işsizliğin azaltılması, gerekse sektörün talep ettiği ara eleman ihtiyacının karşılanması açısından programa yoğun talep var.