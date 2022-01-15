Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
İstanbul Gelişim Üniversitesi 32 öğretim üyesi alacak
15.01.2022 - 16:46 | Son Güncelleme: 15.01.2022 - 16:49
Türkiye Gazetesi
İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü, 32 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
817079 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/817079.aspx
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