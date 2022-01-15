Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak; sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
15.01.2022 - 16:52 | Son Güncelleme: 15.01.2022 - 16:52
Türkiye Gazetesi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli personel alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
817081 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/817081.aspx
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