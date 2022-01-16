Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022 yılında uzaktan eğitimi zenginleştirme amacıyla 22 Ocak-6 Şubat günleri arasında öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşecek olan ‘Öğretmen Bilişim Ağı’ programının iki haftalık yarıyıl tatilinde yapılacağını duyurdu.

İLK KEZ YARIYIL TATİLİNDE UYGULANACAK

Yeni dijital platform ÖBA ilk kez yarıyıl tatilinde uygulanacak. Öğretmenler kendiler için hazırlanmış olan hizmet içi eğitim faaliyetlerine 24 Ocak-04 Şubat tarihleri arasında ÖBA üzerinden katılabilecek. Seminere katılmak isteyen öğretmenler belirli tarih aralığında sürekli yayında olup internet bağlantısı olan herhangi bir yerden katılım sağlanabilecek.

E-SERTİFİKA VERİLECEK

Seminerlere ÖBA platformu www.oba.gov.tr’dan giriş yapılacak. Öğretmenler MEBBİS ya da e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak sunulan eğitim konularından birine ya da isterlerse daha fazlasına katılabilecekler. Seminerleri tamamlayan öğretmenlere “seminer katılım belgesi” MEBBİS hizmet içi eğitim modülünden e-sertifika olarak verilecek.

9 FARKLI EĞİTİM EKLENDİ

Bu dönemde erişime dokuz farklı konuda eğitim imkanı sağlandı: Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimi, İklim Değişikliği ve Çevre Eğitimi, İlk Yardım Eğitimi, Kütüphane Organizasyonu ve Kullanımı Eğitimi, İngilizce Dil Sistemi Öğretim Becerilerinin Geliştirilmesi Eğitimi, Geçici Koruma Statüsündeki Çocuklara Yönelik Rehberlik Hizmetleri Eğitimi, Geçici Koruma Statüsündeki Çocuklarla Psikolojik Danışma Becerileri Eğitimi, Dijital Becerilerin Geliştirilmesi Eğitimi ve Etkinlik Temelli Ders Tasarımı Eğitimi.

BAKAN ÖZER'DEN ÖBA AÇIKLAMASI

Konu ile ilgili bir değerlendirme yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şu ifadeleri kaydetti: "Daha önce de açıkladığım gibi bu dönem odaklandığımız konuların başında öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerinin çok boyutlu desteklenmesi yer almaktadır. Bu kapsamda çok boyutlu adım atıyoruz. Bu attığımız adımların sonuçlara olumlu yansımasını görmekten mutluluk duyuyorum. 2021 yılında düzenlediğimiz eğitimlere katılan öğretmen sayımız 2020 yılına göre yüzde 134 artarken bu artışla son on yılın en yüksek kişi başı eğitim saatine ulaşmış olduk. Buna göre öğretmen başına eğitim saati, 2020 yılında 41,6 saat iken bu oran 2021 yılında yüzde 125 artışla 93,4 saate ulaştı. Bu süreçleri başarı ile yürüten Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum."

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