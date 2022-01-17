Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” gereği 2020 KPSS (B) grubunun ilgili puanının kendi arasında sıralaması esas alınmak suretiyle; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Abdullah Gül Üniversitesi 25 sözleşmeli personel alacak
17.01.2022 - 17:12 | Son Güncelleme: 17.01.2022 - 17:12
Türkiye Gazetesi
Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü, 25 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
817294 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/817294.aspx
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