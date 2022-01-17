Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında; sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Gebze Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
17.01.2022 - 17:12 | Son Güncelleme: 17.01.2022 - 17:14
Türkiye Gazetesi
Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli personel alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
817295 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/817295.aspx
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