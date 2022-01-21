Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
İstinye Üniversitesi öğretim üyesi alacak
21.01.2022 - 16:39 | Son Güncelleme: 21.01.2022 - 16:41
Türkiye Gazetesi
İstinye Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
817872 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/817872.aspx
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