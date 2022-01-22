Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci döneminin son ders zili çaldı. İlk dönemin bitmesiyle karnelerini alan 18 milyon öğrenci ara tatile girdi. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara Valisi Vasip Şahin ile Altındağ’daki Kavaklı Köyü İlkokulunda karne dağıtım törenine katıldı. Bakan Özer, öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti. Burada öğretmenlerin taleplerini dinleyen Özer “Öğretmenlerimiz, her şeyin en iyisine layık, daha iyi şartlarda çalışabilmeleri için var gücümüzle gayret göstereceğiz” dedi.

Bütün öğrencileri kutlayan Özer "Öğrencilerimizin maske, mesafe ve hijyene riayet etmelerinin, 850 bin dersliğimizden kapanan sınıfların beş ay boyunca yüzde 1'in altında gerçekleşmesine çok büyük katkısı oldu. Bu sebeple dağıtılan karnelerde bazı öğrencilerimizin zayıf notları olsa da biz bütün öğrencilerimizi başarılı buluyoruz” dedi.

Bu sürecin en büyük kahramanlarının öğretmenler olduğunu vurgulayan Özer “Öğretmenlerimiz kararlı bir şekilde beş ay yüz yüze eğitime devam edebilmek için çok büyük fedakârlık gösterdiler. Her gün maskelerle ders anlatabilmek kolay bir şey değil” diye konuştu.

BAKAN ÖZER’DEN ÇOCUKLARA ÖDEV

Öğretmenlerden iki haftalık yarıyıl tatilinde öğrencilere ödev verilmemesi yönünde bir ricada bulunduklarını hatırlatan Özer “Öğretmenlerimiz öğrencilerimize yarıyıl tatilinde ödev vermediler. Ama ben öğrencilerimize bir ödev veriyorum, 18 milyon öğrencimizin iki haftalık yarıyıl tatilinde en az bir kitap okumalarını istiyorum” dedi.

'TATİL UZAYACAK' İDDİALARI

Mahmut Özer, bir basın mensubunun iki haftalık yarıyıl tatilinin uzatılacağı iddialarıyla ilgili sorusu üzerine şunları söyledi: Şu an için yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla hiçbir sıkıntı olmadan, ikinci döneme kaldığımız yerden aynı kararlılıkla, yüz yüze eğitime devam etmek için 7 Şubat’ta okullarımızı açacağız.