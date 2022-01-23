Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 27097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca,; personel alacağını duyurdu.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personel alacak
23.01.2022 - 17:18 | Son Güncelleme: 23.01.2022 - 17:23
Türkiye Gazetesi
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, personel alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
818099 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/818099.aspx
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