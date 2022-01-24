Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirtilen bölümünde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacak.
Kapadokya Üniversitesi 5 öğretim üyesi alacak
24.01.2022 - 13:01 | Son Güncelleme: 24.01.2022 - 13:01
Türkiye Gazetesi
Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğü, 5 öğretim üyesi alacaklarını duyurdu.
Etiketler : Kapadokya Üniversitesi,
818182 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/818182.aspx
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