Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
İstanbul Gedik Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak
25.01.2022 - 16:39 | Son Güncelleme: 25.01.2022 - 16:39
Türkiye Gazetesi
İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü, 6 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
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818361 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/818361.aspx
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