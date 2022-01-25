Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547    sayılı    Yükseköğretim    Kanunu’nun    ve    Öğretim    Üyeliğine Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği’nin  ilgili  maddeleri  uyarınca  aşağıda  belirtilen  kadrolara; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.

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