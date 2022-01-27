Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre;
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek ve giderleri Özel
Bütçeden karşılanmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle"
aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 21 (yirmi bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.