Türkiye Gazetesi

MUHMUT ÖZAY / ANTALYA

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Antalya'da düzenlenen Geleneksel Eğitim Sempozyumu’na katıldı.

Bakan Özer sempozyumda yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu: Bu iki haftalık yarıyıl tatilinden sonra da aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam edeceğiz. En sık sorulan sorular; acaba tatil uzayacak mı? Ben de bu soruyu soranlara şöyle cevap vermek istiyorum. Neden herhangi bir kapanma olacağı zaman ilk başlanacak yerler okullardır? Neden kafeler, restoranlar ve AVM’ler değildir? Biz eğer 21. yüzyılda iddialı bir ülke olmak istiyorsak beşeri sermayemize sürekli yatırım yapmak mecburiyetindeyiz. Eğitimde fırsat yüksekliğini sürekli yükseltmek zorundayız.

ÖĞRETMENLERİN YANINDAYIZ

2020 yılında Millî Eğitim Bakanlığının düzenlediği eğitimlerine katılan öğretmenlerimiz sayısı 1,1 milyon iken 2021 yılının sonunda bu sayı 2,50 milyona çıktı. Bir öğretmen birden fazla eğitime katıldı. Öğretmen başına düşen eğitim saati son 10 yılın en yüksek rakamına ulaştı. 93,4 saat oldu. Bir önce 40 saatlerindeydi. Öğretmenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Okul bazlı öğretmen eğitimine geçeceğiz. Okulun bir tarafta fiziki imkânlarını iyileştirirken diğer taraftan okullarımız mevcut öğretmenlerin eğitim taleplerini bize bildirilecek biz de finansman sağlayacağız. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Öğretmenlik Meslek Kanunu hazırlanarak bütün paydaşların görüşleri alınarak Meclis’e teklif olarak verildi. Meclis’te genel görüşmeler başladı. 60 yıllık nihayete ermiş olacak. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun ile tartışmalara baktığımız zaman herkesin farklı görüşleri var. Bir başlangıç yapılması gerekiyordu. Bu asgari bir uzlaşma metnidir. İlaveler eklemeler zamanla yapılacaktır.

Okul parasına servis ücreti: Veliler peş peşe gelen zamlardan bıktı Bazı özel okul servislerinde uygulanan fahiş fiyat vatandaşı çileden çıkardı. Normal ücretin iki katı tarife uygulayan şoförler yüzünden veliler, çocuklarını okula götürüp getirmeye başladı.