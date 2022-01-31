Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in sekizinci maddesi uyarınca, 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 6 (altı) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı sözleşmeli bilişim personeli alıyor
31.01.2022 - 17:12 | Son Güncelleme: 31.01.2022 - 17:13
Türkiye Gazetesi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacağını duyurdu.
Etiketler : eleman alımı,
819873 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/819873.aspx
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