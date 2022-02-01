Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.
İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
01.02.2022 - 15:41 | Son Güncelleme: 01.02.2022 - 15:44
Türkiye Gazetesi
İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim görevlisi,
820251 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/820251.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER