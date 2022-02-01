Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır.
Biruni Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
01.02.2022 - 15:45 | Son Güncelleme: 01.02.2022 - 15:46
Türkiye Gazetesi
Biruni Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim görevlisi,
820254 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/820254.aspx
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