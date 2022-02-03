Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda, "Ulusal Eğitime Katkı Protokol Töreni"nin ardından, eğitim öğretimde ikinci yarıyılın 7 Şubat'ta yüz yüze başlamasına ilişkin açıklama yaptı.

Kovid-19 salgınının tüm dünyada beklenmedik ekonomik ve siyasi dönüşümlere yol açtığına işaret eden Özer, hiçbir ülkenin Kovid-19 salgınına hazırlıklı olmadığını, eğitimin de bu süreçten en fazla etkilenen sektörlerden olduğunu ifade etti.

Türkiye'de yaklaşık 1,5 yıl eğitime, uzaktan eğitim platformlarıyla yola devam edildiğini, öğrencilerin yanında bu şekilde yer alınmaya çalışıldığını anlatan Özer, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı itibarıyla haftada 5 gün tüm kademelerde yüz yüze eğitime kararlılıkla başladıklarını hatırlattı.

Birinci dönemin hiçbir kesintiye uğramadan nihayetlendirildiğine ve iki haftalık yarıyıl tatiline girildiğine dikkati çeken Özer, bu süreçte öğretmenlerin ve öğrencilerin büyük fedakarlıklar gösterdiklerini, öğrencilerin 5 ay her gün maskelerle ders dinleyip etkinliklere katıldığını anlattı.

Haftada 5 gün maskelerle ders veren öğretmenlerin, özellikle aşılanma oranlarının yüksekliği ile sürecin başarılı bir şekilde devam etmesinde çok büyük katkısı olduğuna işaret eden Mahmut Özer, "İnşallah 7 Şubat'ta yani pazartesi günü 81 ilde, tüm ilçelerimizde okul öncesinden liseye kadar tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Yani Omicron salgını ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz." diye konuştu.

"EN KORUNAKLI YERLER EĞİTİM KURUMLARI"

Milli Eğitim Bakanı Özer, bu konu ile ilgili kamuoyunda farklı değerlendirmelerin yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz son 5 ayda şunu gösterdik, tüm velilerimizle öğretmenlerimizle öğrencilerimizle bir toplum içerisindeki en korunaklı yerler eğitim kurumlarıdır. Okullar, sadece öğrenme yerleri değildir aynı zamanda gençlerimizin, geleceğimizi şekillendirecek olan nesillerin psikolojik, duygusal, kişisel gelişimlerinin de gerçekleştirdiği yerlerdir. Onun için inşallah 7 Şubat'ta tüm Türkiye'de ikinci döneme aynı kararlılıkla devam edeceğiz."