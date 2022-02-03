Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi öğretim üyesi alacak
03.02.2022 - 16:45 | Son Güncelleme: 03.02.2022 - 16:47
Türkiye Gazetesi
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
821085 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/821085.aspx
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