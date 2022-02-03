Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu, 15 öğretim üyesi alacak
03.02.2022 - 16:47 | Son Güncelleme: 03.02.2022 - 16:49
Türkiye Gazetesi
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 15 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
821088 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/821088.aspx
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