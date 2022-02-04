Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyesi alacak
04.02.2022 - 17:11 | Son Güncelleme: 04.02.2022 - 17:13
Türkiye Gazetesi
İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
821511 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/821511.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER