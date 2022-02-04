Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Ufuk Üniversitesi, 5 öğretim üyesi alacak
04.02.2022 - 17:14 | Son Güncelleme: 04.02.2022 - 17:16
Türkiye Gazetesi
Ufuk Üniversitesi Rektörlüğü, 5 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
821520 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/821520.aspx
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