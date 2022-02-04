Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alacak
04.02.2022 - 17:16 | Son Güncelleme: 04.02.2022 - 17:18
Türkiye Gazetesi
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
821526 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/821526.aspx
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