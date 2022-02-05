Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Türk Eğitim Derneğinin düşünce kuruluşu TEDMEM, 2021 yılına yönelik yaptığı eğitim raporunda “öğretmen atamasında uygulanan yöntemlerin işlevini yerine getirememekte” dedi. Çözüm önerilerini de sunan TEDMEM’in bu hadisede tespitleri şöyle: Atamalar için mevcut durumda uygulanan, KPSS ve sözlü sınavdan oluşan değerlendirme yöntemi yalnızca 2021 yılına özgü olmayan birtakım kronik sorunlar ve soru işaretleri barındırmakta. Dolayısıyla atamalarla ile ilgili karar verme süreçlerinde hem mevcut değerlendirme yöntemlerinde iyileştirme yapılması hem de uzun vadede gerekli sistemsel düzenlemelerin yapılandırılması gerekmekte.

‘SÖZLÜYÜ KALDIRMAK’ ÇÖZÜM DEĞİL

Sözlü sınav uygulamasını kaldırarak yalnızca çoktan seçmeli sınavla öğretmenlerin seçildiği bir öğretmen atama sistemine dönmek de mevcut sorunları çözecek bir strateji değildir. İnsan hayatına doğrudan temas eden öğretmenlik mesleğine atanacak adayların, öğrencilerle bir araya gelmeden önce bir noktada öğretmenliğe yatkınlık ve psikososyal süreçler açısından değerlendirilmeleri gerekmekte. Dolayısıyla, her iki sınavın da ölçme ve değerlendirme süreçleriyle ilgili düzenlemeler yapılması, sözlü sınav sürecinin adaleti ve nesnelliği güvence altına alacak şekilde yeniden tasarlanması ve bu sınavların atamalardaki etkisinin gözden geçirilmesi elzem.

Öte yandan, çoktan seçmeli ve sözlü sınav değerlendirme süreçlerine ek olarak farklı değerlendirme türlerinin uygulamaya konması, öğretmen atamalarında nitelikli öğretmenleri mesleğe seçme sürecine katkı sağlama potansiyeline sahip. Mesela, bakanlığın değerlemelerinin yanı sıra Öğretmenlik Uygulaması ve Staj Değerlendirmeleri, Örnek Ders Anlatımı gibi farklı veri kaynakları dikkate alınabilir. Bu veriler ışığında öğretmen olarak seçilme ve atanma süreçleri iyileştirilebilir.

Ek olarak hesap verebilirliğin geliştirilmesi ve daha çok liyakat temelli bir sözlü değerlendirme yapılabilmesi adına adayların sözlü değerlendirmenin yapıldığı salona girişinden çıkışına kadar olan sürecin görüntülü ve sesli olarak kayıt altına alınması bir çözüm yolu olabilir.

Yüz binlerce öğretmenin gözü kulağı bu haberdeydi: Kritik kanun teklifi yasalaştı Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Ücretli öğretmenin çözümü: 70 bin atama yapmak! Ücretli öğretmen sayısı pandemide pik yaptı 85 bin 513’e ulaştı. Pansuman görevi gören öğretmenlik âdeta meslek oldu. Talip Geylan “70 bin atama bu sene ivedilikle yapılmalı” dedi