Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Kumluca Belediyesi zabıta memuru alacak
06.02.2022 - 16:22 | Son Güncelleme: 06.02.2022 - 16:24
Türkiye Gazetesi
Kumluca Belediye Başkanlığı, zabıta memuru alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
822159 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/822159.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER