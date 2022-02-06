Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Aynı kararlılıkla yüz yüze eğitimin devam edeceğini belirten Özer, "Okulları kapatmak çözüm değil" dedi. Özer, "Biz iki şeyi yapıyoruz bu dönemde. Okulları açık tutuyoruz, açık tutmak için gereken tüm çabayı sarf ediyoruz. Son 1,5 yılın oluşturduğu öğrenme kayıplarıyla ilgili ve psikososyal maliyetleriyle ilgili telafi mekanizmaları üretiyoruz." dedi.

Okulların açık tutulmasının önemine de işaret eden Özer, "Şunu görmemiz lazım. Artık kapatmak çözüm değil. Tüm dünya, gelişmiş ülkeler, OECD ülkeleri okullarını açık tutmak için çok ciddi çaba sarf ediyorlar. Türkiye olarak biz de bunu başardık birinci dönem. İnşallah ikinci dönem de başaracağız. Aynı kararlılıkla yüz yüze eğitim devam edecek." dedi.



ÖNLEMLER ÜST DÜZEYDE UYGULANACAK

Özer, önlemleri üst düzeyde uygulayarak süreci yürüteceklerini belirterek, "En az iki doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 90." ifadesini kullandı. Milli Eğitim Bakanı, şu ifadeleri kullandı: "Beş ay içinde 850 bin sınıfın yaklaşık yüzde 1'inin çok çok altında sınıflar kapandı, açıldı. Dolayısıyla, beş ayı başarılı bir şekilde, yüz yüze eğitimde hiçbir kesintiye uğramadan devam edebilme imkanımız oldu. Aynı kararlılıkla ve aynı önlemlerle ikinci döneme de yarın itibarıyla tüm sınıf seviyelerinde 81 ilimizde devam edeceğiz.



Şu anda Covid salgınıyla ilgili alınabilecek tüm önlemleri okullarımızda alıyoruz. Bir de öğretmenlerimizin aşılanma oranı hakikaten çok yüksek. En az bir doz aşı olmuş öğretmenlerimizin oranı yüzde 94. Hiç aşı olmadan hastalığı geçirip bağışıklık kazanmış öğretmen oranımız yüzde 5'in üzerinde."

Hızlı sonuç veren ve okullarda üretilen testlere ilişkin ise Mahmut Özer, şunları söyledi: "Bursa'da iki tane anadolu meskel lisesinde hızlı antijen kiti testleri yapılıyor. Onaylanınca okullarda dağıtacağız. Umuyorum Sağlık Bakanlığı'nın ilgili destekleriyle okullarımızda hızlı antijen testleri kitleri kulanmaya başlayacağız. Ümit ediyoruz ki hızlı antijen kitinin ihracat kapasitesi de olacak. Yeni gelişmeleri müthiş bir birikimle yönetmeye pozitif katkısı olacak."



Bakan Özer: Yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz Milli Eğitim Bakanı Özer, 7 Şubat Pazartesi günü 81 ilde, tüm ilçelerde okul öncesinden liseye kadar tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.



Bakan Mahmut Özer: Okullar arasındaki farkları kaldırmak için ciddi fonlar ayırdık Bakan Özer “Tüm okullarımızın mümkün olduğu kadar aynı imkânlara sahip olması için bütün kaynaklarımızı seferber ettik. Ciddi fonlar ayırdık. Şubat ayı gibi illerimize göndereceğiz” dedi