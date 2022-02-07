Türkiye Gazetesi

24 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili sonrası yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün çalan ders zilinin ardından ikinci döneme başladı. 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı başlayan eğitim öğretim yılında birinci ara tatil 15 Kasım-19 Kasım arasında yapılmıştı. Yarıyıl tatilinin bugün sona ermesinin ardından ikinci dönemdeki ara tatil ise 11 Nisan-15 Nisan tarihleri arasında yapılacak.



18 milyona yakın öğrenci ders başı yaptı

İSTANBUL'DA ZİL, 3 MİLYON ÖĞRENCİ İÇİN ÇALDI

İstanbul’da yaklaşık 3 milyon öğrenci için okullar 15 günlük tatilinin ardından yeniden açıldı. Sabah saatlerinde heyecanla okulun yolunu tutan öğrenciler, zilin çalmasıyla ders başı yaptı.

OKULLAR KAPANMAYACAK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Aynı kararlılıkla yüz yüze eğitimin devam edeceğini belirten Özer, "Okulları kapatmak çözüm değil" dedi.

Özer, "Biz iki şeyi yapıyoruz bu dönemde. Okulları açık tutuyoruz, açık tutmak için gereken tüm çabayı sarf ediyoruz. Son 1,5 yılın oluşturduğu öğrenme kayıplarıyla ilgili ve psikososyal maliyetleriyle ilgili telafi mekanizmaları üretiyoruz" dedi.

Okulun kağıtlarını satan müdür açığa alındı Tekirdağ'da okula ait kağıtları sattığı tespit edilen müdür açığa alındı.

Adıyaman'a ailesinin yanına gelen üniversite öğrencisi 4 gündür kayıp Üniversite tatili için memleketi Adıyaman’a geri dönen üniversite öğrencisi Mehmet Delice’den 4 gündür haber alınamıyor. Hava almak için evden dışarı çıktığını söyleyen Mehmet Delice'nin ailesi, çocuklarının sağ salim bulunmasını istiyor.